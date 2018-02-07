Кудрин предложил уравнять пенсионный возраст у мужчин и у женщин

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что пенсионный возраст у мужчин и у женщин в России можно уравнять, сообщает РИА Новости.

Кудрин подчеркнул, что проблема состоит в смертности в трудоспособном возрасте. Когда говорят о невысокой продолжительности жизни у мужчин, речь идет не о тех, кто умер вскоре после выхода на пенсию. В связи с этим «не совсем правильно ориентироваться на общую среднюю продолжительность жизни у мужчин при определении пенсионного возраста», уверен глава Центра стратегических разработок.

«В этой связи я думаю, что скорее сегодня мы созреем к тому, чтобы у нас был или одинаковый уровень пенсионного возраста для мужчин и женщин. Это одна версия, во многих странах так, потому что женщины живут дольше. Или пока, в силу наших традиций, в России у мужчин должно быть чуть-чуть больше, допустим, 64 — 65 лет, а у женщин — 62 — 63 года», — поделился Кудрин на мастер-классе для финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».

Президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции в декабре 2017 года сообщил, что окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста в России не принято. В случае его повышения власти будут действовать «постепенно и мягко», заверил глава государства.