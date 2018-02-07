Все новости Татарстан Россия

Общество

Казанский проект «Мой дом – Россия» презентовали слепым и слабовидящим из Москвы

7 февраля 2018, 22:55

Сборник, изданный на основании проекта, выпущен в шрифте Брайля, в аудиоверсии и в двух рельефно-графических альбомах.
В Москве представят татарстанский проект — книжный навигатор для слепых «Мой дом Россия»
Слепые устроили для зрячих квест в Набережных Челнах
Слепые и слабовидящие дети провели благотворительный концерт в Лаишеве

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих из Казани презентовали свой проект «Мой дом – Россия» инвалидам по зрению из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Проект создан, чтобы привлечь слепых и слабовидящих к изучению страны, в которой они живут. Его разработчики хотели подтолкнуть читателей к активному самостоятельному освоению окружающего мира и путешествиям.

Сборник, изданный на основании проекта, выпущен в шрифте Брайля, в аудиоверсии и в двух рельефно-графических альбомах с адаптированными для инвалидов по зрению иллюстрациями. После Москвы его представили в Чувашии и Марий Эл.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter