Казанский проект «Мой дом – Россия» презентовали слепым и слабовидящим из Москвы

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Специалисты Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих из Казани презентовали свой проект «Мой дом – Россия» инвалидам по зрению из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Проект создан, чтобы привлечь слепых и слабовидящих к изучению страны, в которой они живут. Его разработчики хотели подтолкнуть читателей к активному самостоятельному освоению окружающего мира и путешествиям.

Сборник, изданный на основании проекта, выпущен в шрифте Брайля, в аудиоверсии и в двух рельефно-графических альбомах с адаптированными для инвалидов по зрению иллюстрациями. После Москвы его представили в Чувашии и Марий Эл.