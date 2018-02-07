Уникальную операцию двухмесячному ребенку сделали в Казани

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Уникальную операцию по удалению врожденной аневризмы левой плечевой артерии сделали в ДРКБ в Казани маленькой девочке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Аневризма – это выпячивание стенок кровеносных сосудов, которое происходит из-за растяжения и утончения тканей. В результате образуется мешок, давящий на соседние органы и затрудняющий их нормальную работу.

На момент операции малышке было всего два месяца. До этого случая в мире врачи выполнили всего 14 подобных операций, причем самому младшему пациенту было шесть месяцев.

«Диагностика осложнялась редкостью данной патологии у детей, однако мы смогли поставить диагноз без проведения ангиографического исследования, с помощью аппарата УЗИ экспертного класса. Таким образом, ребенок избежал наркоза, инвазии и облучения», – рассказал врач ультразвуковой диагностики ДРКБ Олеся Печерица.



Из-за роста аневризмы рука сильнее отекала, а ее подвижность уменьшалась. Если бы медики не вмешались и не помогли ребенку, предплечье и кисть руки малышки могли атрофироваться.

«На момент операции пульс на артериях предплечья не определялся. Медлить было нельзя», – подчеркнул лечащий врач девочки, хирург ДРКБ, к. м. н. Дмитрий Осипов.

Взрослому человеку при удалении участка сосуда с аневризмой ставят протез, но для ребенка такой вариант не подошел – протез не растет вместе с малышом. Поэтому врачи ДРКБ после удаления аневризмы заменили недостающий участок артерии гипсовой лонгетой. Хирурги под 24-кратным увеличением микроскопа сшили концы сосуда без натяжения.



На 14-е сутки девочку выписали из больницы. Уже через месяц диаметр сосуда ребенка увеличился в 2 раза. Спустя 3 месяца с момента операции девочка чувствует себя хорошо.