Айрат Хайруллин отказался покидать кресло главы Альметьевского района РТ

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня во время рабочей поездки в Альметьевский район Президент Татарстана Рустам Минниханов признался, что предлагал главе Альметьевского района Айрату Хайруллину вернуться в Казань, но тот отказался.

«Недавно звоню ему (Айрату Хайруллину – прим. Т-и) и говорю: “По-моему, тебе уже достаточно в Альметьевске, возвращайся в Казань!”. Но он говорит: “Нет, я бы хотел работать в Альметьевске”. Поэтому он – патриот вашего района и города. Мне это тоже понравилось. Хайруллин нацелен на большие проекты», – процитировала Рустама Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Лидер Татарстана сегодня посетил с рабочей поездкой Альметьевский район. Там он принял участие в заседании Совета района, на котором были подведены итоги социально-экономического развития территории в 2017 году, а также обозначены планы на 2018-й.

Основной доклад озвучил Айрат Хайруллин. Он отметил, что стабильность района как одного из промышленных центров республики обеспечена в первую очередь такими предприятиями, как ПАО «Татнефть», «Таграс-холдинг», малые нефтяные компании, «СМП-Нефтегаз», «Альметьевский трубный завод», АЛНАС, «Радиоприбор» и т. д.

По итогам 2017 года ожидается рост валового территориального продукта района на 7 процентов к уровню прошлого года, или до 286 млрд рублей. Объем отгруженных товаров и оказанных услуг по крупным и средним предприятиям составил 663 млрд рублей.

Рост средней заработной платы к уровню 2016 года в районе составил 5 процентов. При этом часть населения имеет уровень дохода ниже прожиточного минимума. Всего таковых 1180 человек. Один из способов вовлечения этих людей в активный экономический процесс и повышение их благосостояния – развитие предпринимательства. Общий оборот малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года в районе достиг 30 млрд рублей.

«Мы видим роль и значение Альметьевска как нефтяной столицы республики. Прежде всего, это компания “Татнефть” и малые нефтяные компании. Все наши основные программы, по большому счету, реализуются благодаря стабильной работе нашего нефтяного комплекса, нефтяной промышленности», – отметил в свою очередь Президент Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую и геополитическую ситуацию, экономика Татарстана в целом демонстрирует положительную динамику. Выполнены все намеченные, в том числе социальные, планы.

«Мы уделяем большое внимание поддержке нефтяной промышленности, и сегодня основа экономики – это нефтяная отрасль. Следующие – это нефтехимическая и нефтеперерабатывающая отрасли», – сообщил лидер Татарстана.

Он отметил, что валовой региональный продукт республики по итогам минувшего года составил 2 трлн 115 млрд рублей, а объем промышленной продукции – более двух с четвертью триллионов.

Рустам Минниханов также обратил внимание собравшихся на то, что приоритетными направлениями реализации «Стратегии-2030» является дальнейшее развитие направления глубокой переработки нефти.

«Здесь также огромная роль компании “Татнефть”, которая уже 300 с лишним миллиардов рублей инвестировала в комплекс “ТАНЕКО”», – подчеркнул он.

Президент Татарстана отметил огромный потенциал промышленной составляющей района и обратил внимание на низкие результаты в сельскохозяйственном секторе.

«По сельхозпроизводству вы производите продукции из расчета на 1 га только половину от республиканского значения. Очень важно поддерживать личные подворья. У вас хороший пример – вы образцово показали работу по производству ягод, овощей. Вот так же надо идти и в животноводство», – сказал он.

Есть и другие недоработки. «В вопросах здравоохранения вы на 9-й позиции среди муниципальных районов, а по удовлетворенности граждан – на 40-й позиции», – обратился Рустам Минниханов к Хайруллину и попросил больше внимания уделить персоналу медучреждений.

В вопросах образования также есть, куда расти: пока нефтяная столица лишь на 19-м месте среди районов республики.