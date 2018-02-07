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Шоу-бизнес

Вокалистка из Альметьевска поборется за выход в финал шоу «Ты – супер!»

7 февраля 2018, 17:38

Сейчас Виктория Куцына соперничает с 92 участниками.

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Учащаяся Альметьевского музыкального колледжа Виктория Куцына, солистка ансамбля школы искусств «Бахет» успешно прошла кастинг проекта «Ты – супер!» на НТВ. Об этом сообщается на сайте Азнакаевского района РТ.

Сейчас певица борется за выход в финал среди 92 участников.

Вокалистка занимается пением с четырех лет. Основное направление – академический вокал. Виктория мечтает спеть на одной сцене с Земфирой и Елкой. В музыке предпочитает джазовый стиль. Кроме исполнительного искусства она увлекается лыжами и коньками.


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