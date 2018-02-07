Вокалистка из Альметьевска поборется за выход в финал шоу «Ты – супер!»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Учащаяся Альметьевского музыкального колледжа Виктория Куцына, солистка ансамбля школы искусств «Бахет» успешно прошла кастинг проекта «Ты – супер!» на НТВ. Об этом сообщается на сайте Азнакаевского района РТ.
Сейчас певица борется за выход в финал среди 92 участников.
Вокалистка занимается пением с четырех лет. Основное направление – академический вокал. Виктория мечтает спеть на одной сцене с Земфирой и Елкой. В музыке предпочитает джазовый стиль. Кроме исполнительного искусства она увлекается лыжами и коньками.