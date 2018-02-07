Forbes составил топ криптовалютных магнатов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Журнал Forbes впервые составил список людей, разбогатевших на криптовалюте, пишут «Ведомости».

Эксперты не называют точные суммы, оценивая состояния 19 участников рейтинга, поскольку рынок криптовалют непрозрачен и отличается высокой волатильностью.

Первое место в топе занял сооснователь Ripple Крис Ларсен. Криптовалютная платформа для платежных систем принесла ему состояние в 7,5 — 8 млрд долларов.

В список разбогатевших на криптовалюте людей попал изобретатель платформы Ethereum Виталик Бутерин. Состояние выросшего в Канаде уроженца России оценивается в 400 — 500 млн долларов, и оно принесло ему 17-е место в рейтинге Forbes.

Журнал также включил в список уроженца СССР Валерия Вавилова. Он известен как сооснователь компании BitFury, крупного мирового производителя «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. Forbes оценил его состояние в 500 — 700 млн долларов и отдал ему 13-ю строчку рейтинга.