«Последний богатырь» получил премию «Блокбастер» за самые большие кассовые сборы

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Фильм «Последний богатырь» стал обладателем профессиональной премии «Блокбастер» за самые кассовые сборы в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Картина собрала в прокате более 1,7 млрд долларов. Фильм снят по мотивам русских сказок совместно компанией Disney в России и киностудией Yellow, Black and White Дмитрия Дьяченко. Это третья по счету картина Disney на русском языке.

Продюсером года стал Антон Златопольский («Салют-7»), который пропустил церемонию награждения.

Боевик Сарика Андреасяна «Защитники» стал самым кассовым отечественным фильмом за рубежом. Картина собрала восемь млн долларов.

«Валериан и город тысячи планет», собравший более 844 млн рублей, стал самым кассовым европейским фильмом в российском прокате.

Также были награждены киноленты, собравшие в прокате более 1,5 млрд рублей в прокате России и стран СНГ. Среди них – «Босс-молокосос», «Викинг», третья часть «Гадкого я», вторая часть «Стражей Галактики», «Форсаж-8» и другие.