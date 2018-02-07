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Общество

Еще один поселок Спасского района РТ будет газифицирован

7 февраля 2018, 21:48

Срок работ составит полгода, планируется подвести к каждому дому цокольный ввод.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Поселок Коминтерн Спасского района РТ, население которого составляет 100 человек, будет газифицирован. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

В настоящее время здесь стартовали работы по прокладке газопровода. Его протяженность составит 3,5 километра. Планируется подвести к каждому дому цокольный ввод.

Срок работ составит полгода. Есть возможность завершить газификацию и раньше, отметил прораб работающей в Коминтерне бригады.

Отметим, что более пяти лет назад к Коминтерну через Кожаевку от основной трассы была проложена дорога с переходным покрытием.  


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