Еще один поселок Спасского района РТ будет газифицирован

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Поселок Коминтерн Спасского района РТ, население которого составляет 100 человек, будет газифицирован. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

В настоящее время здесь стартовали работы по прокладке газопровода. Его протяженность составит 3,5 километра. Планируется подвести к каждому дому цокольный ввод.

Срок работ составит полгода. Есть возможность завершить газификацию и раньше, отметил прораб работающей в Коминтерне бригады.

Отметим, что более пяти лет назад к Коминтерну через Кожаевку от основной трассы была проложена дорога с переходным покрытием.