Грузооборот железной дороги ОЭЗ «Алабуга» превысил 1 млн т

(Елабуга, 7 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году грузооборот железной дороги в ОЭЗ «Алабуга» впервые превысил 1 млн т, 80 процентов грузооборота приходится на ввоз сырья и комплектующих, 20 процентов – это отправка готовой продукции, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

Самыми активными потребителями услуг железной дороги являются компании «Тракья Гласс Рус», «Роквул», «Форд Соллерс», «Хаят Кимья» и «Кастамону».

Услугами железной дороги в особой экономической зоне «Алабуга» теперь пользуется еще один резидент ОЭЗ. Первую отгрузку готовой продукции с площадки осуществил завод «Барс Технолоджи», который отправил партию своей продукции в Киргизию. Это почти 3 тыс. аккумуляторных батарей, для перевозки такого заказа по автодорогам понадобилось бы по меньшей мере три «фуры», говорится в сообщении пресс-службы.

Завод «Барс Технолоджи», выпускающий автомобильные аккумуляторы, работает в «Алабуге» с конца прошлого года. Он доставляет свою продукцию и в страны Таможенного союза, а для отправки первой партии товара заказчикам в Киргизии компания решила воспользоваться услугами железной дороги.