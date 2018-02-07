На Шаляпинском фестивале в роли Аиды дебютирует оперная звезда

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 9 февраля Шаляпинский фестиваль продолжит опера «Аида», в которой главную роль впервые для казанской сцены и в собственной карьере исполнит Лакита Митчел. Казанцам она уже знакома по партии Бесс, а в этом году еще и Клары из произведения Джорджа Гершвина.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» оперная дива сравнила работу над новой ролью с игрой в большой теннис, которым она увлекается. Она отметила, что партия потребовала от нее большой точности и продуманности каждого движения.

«Роль эта очень близка мне, я даже связана с ней исторически. Вообще, все, что происходит в “Аиде”, очень хорошо отображает ситуацию в Америке», – заявила Митчел.

Певица уверена, что зритель очень много ожидает от исполнительницы роли Аиды, и каждая ее очень желает спеть и надеется оправдать ожидания публики. «Лично я с нетерпением жду и, уверена, получу от исполнения большое удовольствие», – сказала певица.

Лестер Линч, который в «Аиде» воплотит роль эфиопского царя Амонасро, отца красавицы-рабыни, признался в давней дружбе с певицей. «Вместе мы исполняли множество ролей. Она была в разных спектаклях и моей возлюбленной, и отказывающей мне в любви. Теперь вот станет дочерью, моей принцессой».

