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Экономика и финансы

РФП поможет сети «ТатМак» вернуть зависшие в Татфондбанке деньги

7 февраля 2018, 16:08

У сети быстрого питания в Татфондбанке зависли оборотные средства на сумму 410 тысяч рублей.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки (РФП) заключил соглашение об уступке требования с ООО «ТатМак», сообщает пресс-служба организации. 

В начале сентября 2017 года гендиректор сети быстрого питания Олег Абдульменев обратился в фонд. Он подал заявление, в котором указал оставшуюся на счету в Татфондбанке сумму — 410 тысяч рублей. Оно удовлетворяет условиям второго этапа, в рамках которого поддержка оказывается юридическим лицам с требованием до 500 тысяч рублей.

«У нас в Татфондбанке зависли оборотные средства, которыми мы расплачивались в первую очередь с поставщиками», — цитирует пресс-служба РФП слова Абдульменева.

С начала ноября прошлого года запущен первый этап, в рамках которого фонд производит выплаты юридическим лицам. Это касается тех, кто состоит в третьей очереди реестра требований кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка с суммой требования до 300 тысяч рублей. Первый этап продлится до 1 мая 2018 года. 

C 1 февраля фонд параллельно оказывает поддержку вышеуказанным юридическим лицам, но уже в размере до 500 тысяч рублей. Второй этап завершится к началу лета, 1 июня 2018 года.


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