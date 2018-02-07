Съезд предпринимателей татарских сел соберет в РТ 750 человек из регионов России

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). VII Всероссийский съезд предпринимателей татарских сел регионов Российской Федерации соберет в Татарстане 750 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из более чем 37 субъектов России, в том числе из республики. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров сегодня на заседании президиума Национального совета ВКТ.

Мероприятие пройдет 1 – 3 марта. В рамках съезда состоятся различные дискуссионные площадки. В этом году их будет пять: «Личные подсобные хозяйства», «Семейные фермы», «Крестьянское фермерское хозяйство», «Пчеловодство», «Переработка и реализация готовой продукции». В Академии наук РТ состоится сессия на тему «Роль предпринимателей в создании социально-экономических основ татарских сел Российской Федерации».

Пленарная часть мероприятия пройдет в Казани, в ГТРК «Корстон». Планируется, что в этой части съезда примет участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов. В «Корстоне» будет организована выставка-ярмарка производителей халяльной продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

Данис Шакиров сообщил, что в рамках программы схода его участники посетят Алькеевский район РТ. Здесь они ознакомятся с практикой комплексного развития татарского села и поделятся опытом работы в сфере сельского хозяйства, а также получат возможность налаживания деловых контактов.

Для участников мероприятий предусмотрена и культурная программа.

Докладчик напомнил о том, что первый подобный съезд состоялся в 2012 году. На нем обсуждались важные проблемы, затрагивающие различные аспекты жизни предпринимателей татарских сел. По словам Шакирова, время показывает, что затронутые на сходе вопросы остаются актуальными и требуют постоянного внимания.