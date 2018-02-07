Контракт с Назибой Миннуллиной-Исхановой обойдется театру им.Г.Камала в 200 тыс. рублей

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). Татарский театр им. Г. Камала на полгода продлил контракт с народной артисткой РФ Назибой Миннуллиной-Ихсановой, сумма контракта составила 200 тысяч рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Гонорар актрисы за каждый спектакль составит пять тысяч рублей. Ее участие в мероприятиях (юбилейные вечера, творческие вечера, творческие выезды) оценено в 2,5 тысячи рублей за вечер.

Назиба Миннуллина-Ихсанова является вдовой известного татарского советского и российского драматурга, прозаика и публициста Туфана Миннуллина. В татарском театре имени Галиаскара Камала она играет с 1961 года. Одними из самых ярких ролей актрисы стали роли вздорной Умиии («Старик из деревни Альдермеш» Т. Миннуллина), богачки Гульжихан («Банкрот» Г. Камала), а также роль язвительной Хадичи («Голубая шаль» К. Тинчурина).

Назиба Гимаевна носит звания заслуженной артистки ТАССР (1976), народной артистки ТАССР (1982), заслуженной артистки РСФСР (1987), народной артистки РФ (2000) и лауреата государственной премии РТ им. Г. Тукая (1998).