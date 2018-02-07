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Культура

В Казанской ратуше откроется выставка современных художников Татарстана

7 февраля 2018, 15:38

Наряду с недавними выпускниками художественного училища свои работы выставят Алексей Цыбисов, Alesha Art, Екатерина Конюхова и Александра Маренич.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). 8 февраля в галерее «Окно», которая расположена в здании Казанской ратуши, откроется выставка современных художников Татарстана «Другое время». Об этом сообщает пресс-служба галереи.

Наряду с недавними выпускниками Казанского художественного училища им. Н. Фешина свои работы выставят уже известные молодые живописцы: Алексей Цыбисов, Alesha Art, Екатерина Конюхова и Александра Маренич. Работы, вошедшие в экспозицию, выполнены в разных стилях и техниках, для выставки были отобраны оригинальные образцы живописи, графики, скульптуры и керамики.

Гостями открытия станут казанские поэты Игорь Тишин, Полина Пантелеймонова, Айрат Бик-Булатов, Анна Русс, Ангелина Кузьминых, а также музыканты Радиф Кашапов и DJ Ваня Лимб.


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