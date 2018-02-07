Пользователи Apple могут заменить iPhone 5c на новый с большей памятью

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Пользователи Apple смогут поменять сломанный iPhone 5c на новый с большей памятью, сообщает iDrop News.

Официальные сервисные центры Apple будут менять iPhone 5c с накопителем на 16 Гбайт на подобную модель с накопителем на 32 Гбайт. Для этого пользователь должен принести старый девайс в сервис и доказать, что поломка произошла по вине производителя. В обмен на сломанный смартфон ему должны отдать новый аппарат.

Apple принял такое решение из-за того, что iPhone 5c на 16 Гбайт не осталось на складах компании. Это не первый такой случай в истории компании: из-за снятия с производства модели iPhone 6 Plus его обладатели могут бесплатно поменять его на iPhone 6s Plus.

iPhone 5c презентовали в 2013 году в качестве бюджетной альтернативы флагману iPhone 5s. Эта модель имеет не металлический, а пластиковый корпус. Она также отличается меньшей производительностью, чем флагман.