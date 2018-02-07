В Набережных Челнах задержали мужчину, выбросившего в окно пятилетнюю девочку

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Жителя Набережных Челнов подозревают в покушении на убийство пятилетней девочки, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Как стало известно, накануне, 6 февраля, Никитин выпивал в квартире знакомой, там же была и пятилетняя внучка женщины. В какой-то момент Никитин, будучи уже сильно пьян, выбросил ребенка в окно. Девочка упала с третьего этажа, но, к счастью, осталась жива.

Очевидцы трагедии вызвали скорую помощь и полицию. Девочку доставили в больницу. В результате падения ребенок получил множественные ушибы и перелом руки.

В отношении 34-летнего Ивана Никитина было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали на месте преступления, свою вину он признал.