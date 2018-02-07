Мелвин Эджим: В Казани реально холодно, но это не проблема

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Уроженец Нигерии, подданный Канады, форвард казанского УНИКСа Мелвин Эджим в своем блоге на официальном сайте Кубка Европы немало места уделил русской зиме. Как оказалось, африканец вполне стоически воспринимает холода.

«Да, в Казани реально холодно, но я бывал в самых разных местах, где зимой также холодно, так что это не проблема, – невозмутимо заметил Эджим. – Мне было весело видеть, как растет мой сын и как теперь он может видеть снег. Погода – это не самое худшее, о чем думают люди. Вам достаточно надеть на себя больше одежды и остаться дома».

По словам Эджима, его одноклубник Стефан Ласме тоже из Африки, родился в Габоне.

«Он сейчас живет в США, в штате Массачусетс (один из северных штатов – прим. Т-и), так что он уже знает, как одеваться зимой и что именно делать в холодную погоду. Поэтому сейчас он один из самых подготовленных! У него огромная куртка и русская шапка, еще и жена из России, так что они знают, что и как делать. Он рассказывает о Габоне, но не жалуется на погоду», – рассказал Эджим.