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Здание исполкома Всемирного конгресса татар капитально отремонтируют

7 февраля 2018, 14:52

Ремонт в здании, расположенном в центре Казани, должен завершиться к 21 июля.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Здание исполкома Всемирного конгресса татар капитально отремонтируют. Об этом сегодня на заседании президиума Национального совета ВКТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Василь Шайхразиев.

Ремонт в здании, расположенном в центре Казани, начался 5 февраля. По словам Шайхразиева, в настоящий момент идет активная работа с использованием новейшей техники. «Ремонт не мешает нашей повседневной работе», — отметил он.

Полностью капитальный ремонт должен завершиться к 21 июля.


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