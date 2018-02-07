(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Здание исполкома Всемирного конгресса татар капитально отремонтируют. Об этом сегодня на заседании президиума Национального совета ВКТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Нацсовета Василь Шайхразиев.
Ремонт в здании, расположенном в центре Казани, начался 5 февраля. По словам Шайхразиева, в настоящий момент идет активная работа с использованием новейшей техники. «Ремонт не мешает нашей повседневной работе», — отметил он.
Полностью капитальный ремонт должен завершиться к 21 июля.