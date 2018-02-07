Американские певцы рассказали в Казани о падении гонораров

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Звезды Шаляпинского фестиваля Лакита Митчел и Лестер Линч рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» об общемировой тенденции уменьшения заработков артистов. Так исполнители ролей в операх «Порги и Бесс» и «Аида» ответили на вопрос о том, много ли удается заработать в Казани.

«Сегодня гонорары артистов напрямую зависят от политической ситуации в мире. Они заметно снизились во всех странах, не только в России или, например, в США. И это очень грустно, ведь артист несет искусство, культуру людям, он в некотором роде рассказывает им правду», – посетовала Лакита Митчел.

Ее слова подтвердил партнер по операм на Шаляпинском фестивале бас Лестер Линч. Он привел в пример слова известной американской оперной легенды Мерилин Хорн, которой недавно исполнилось 84 года.

«Она до сих пор живет в Нью-Йорке, и мне удалось с ней пообщаться. Мерилин отметила, что ситуация на мировой оперной сцене сейчас очень трудна. Она призналась, что, доведись ей выступать сегодня, пришлось бы очень туго», – заметил мистер Линч.

