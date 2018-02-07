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Политика

Песков: Путин может проголосовать на выборах в любом городе страны

7 февраля 2018, 14:48

Песков заявил, что он не знает, собирается ли Путин голосовать на выборах Президента 18 марта на одном из избирательных участков в Севастополе.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах в любом месте в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков заявил, что он не знает, собирается ли Путин голосовать на выборах Президента 18 марта на одном из избирательных участков в Севастополе.

«Мне не известно о том, чтобы Президент принял такое решение. Я об этом не знаю», — прокомментировал Песков информацию о планах Путина проголосовать в Севастополе.

«Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, может в Красноярске, может в Москве, может в любом населенном пункте РФ», — заметил Песков.


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