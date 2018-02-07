В этом году 800 детей из «Светлой долины» пойдут в новую школу

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В ЖК «Светлая долина» появится новая школа на 800 мест. Здание строится с учетом современных технологических разработок и откроет свои двери для школьников в сентябре этого года.

Генеральный директор подрядной организации «Алтын Групп» Динар Батрутдинов провел экскурсию для журналистов по строящемуся объекту, работы по которому завершены уже на 70 процентов.

«Работа на данном объекте началась в марте прошлого года. На сегодняшний день выполняются внутренние отделочные работы, завершен конструктив здания, сегодня ведутся работы по внутренней отделке, по внутренним инженерным сетям и облицовывается фасад. Мы планируем завершить строительно-монтажные работы в июне и благоустройство территории в июле, а в августе планируем получить акт ввода для того, чтобы дети могли пойти в школу», — рассказал он.

В новой школе будет расположен актовый зал на 270 мест, столовая на 400 человек и современный медицинский центр. Во дворе расположится футбольное и волейбольное поля, а также теннисный корт.

Проект школы типовой, но в него были внесены некоторые изменения. «Рекомендации по строительству поступили с эксплуатирующей стороны, то есть мы отработали с ними досконально технологическое оборудование, в основном это коснулось столовой зоны, места питания детей для более комфортного обслуживания и соответственно получения пищи», — отметил Батрутдинов.

Отличать учебное заведение от остальных будет и яркий фасад, окрашенный в солнечные цвета. Здание спроектировано таким образом, что младшие и старшие классы не будут пересекаться и мешать друг другу — для этого будет сделано два отдельных входа. Также в новой школе созданы все условия для детей-инвалидов.

Рядом уже построено два детских сада, и в этом году планируется запустить строительство еще одной школы на 1200 учеников.

Новая школа станет одной из трех, которые планируется построить в этом году, среди них школа на улице Минской и в ЖК «Салават купере».

«Сегодня население покупает не только квартиры, они смотрят, есть ли там садик, есть ли там школы, есть ли там магазин в шаговой доступности. Сегодня эти аспекты находятся на первом плане и напрямую влияют на продажи квартир. Как только появляется школа или садик, стоимость квадратного метра сразу вырастает, потому что появляется спрос на эти квартиры», — отметил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

Строительство новой школы обходится примерно в один миллиард рублей. «Это очень дорогостоящее хозяйство, там очень жесткие санитарные требования и по безопасности. Те школы, которые построены в советский период, и те, что строятся сейчас, можно сравнить как "Жигули" и "Мерседес"», — привел сравнение замминистра.

Новые школы, которые строятся с применением современного сложнейшего оборудования, потребуют привлечение новых специалистов, так как простой электрик и сантехник там уже не справятся, рассказал Гимаев.

Строительство школы в «Светлой долине» ведется по федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной до 2020 года.

Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин, потребность в новых школах будет стремительно расти. «С каждым годом увеличивается число школьников — в течение ближайших десяти лет в России их будет на 3,5 млн больше. Это здорово, но важно, чтобы этот рост не сказался на качестве образования и условиях обучения, и уровень образования продолжал повышаться. В школах требуются дополнительные места», — заявил Президент России.

