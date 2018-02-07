Депутата Рыбно-Слободского района осудили за угрозу убить знакомого

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Депутата Рыбно-Слободского района осудили за то, что угрожал убить знакомого, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокуратура Рыбно-Слободского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 57-летнего депутата одного из сельских поселений района. Суд признал его виновным сразу по двум статьям – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

Утром 5 октября прошлого года мужчина находился у себя в гараже в селе Полянка Рыбно-Слободского района вместе со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. В пылу ссоры депутат стал угрожать другу расправой, в какой-то момент он вынул нож и порезал знакомому лицо.

Как выяснилось позже, причиной конфликта стал долг в тридцать тысяч рублей, которые супруга депутата взяла у семьи знакомого взаймы под проценты, но так и не вернула.

Суд приговорил депутата к двумстам часам обязательных общественных работ.

Свою вину мужчина так и не признал.