Трейлер татарстанской игровой полнометражки «Мулла» с Башаровым загружен в Сеть

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Сеть был загружен трейлер татарстанской игровой полнометражки «Мулла», снятой Рамилем Фазлыевым и Амиром Галиаскаровым по одноименной пьесе Туфана Миннуллина. Одну из ключевых ролей в фильме (товарища главного героя) сыграл известный российскийактер Марат Башаров.

Съемки кинокартины проходили в августе 2017 года и продлились 25 дней. Локациями стали Атнинский район Татарстана, поселок Васильево, исправительная колония № 2 и торговый центр в Казани.

Роль главного героя в фильме исполняет режиссер проекта – Рамиль Фазлыев.

Известно, что до конца 2018 года планируется провести премьерный показ картины. Трейлер, как и будущий фильм, вышел на татарском языке с русскими субтитрами.