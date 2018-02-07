В Набережных Челнах стартует конкурс «Мисс и Мистер студенчество–2018»

(Набережные Челны, 7 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах впервые стартует конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер студенчество–2018».

В конкурсе могут принять участие студенты очной формы обучения в возрасте от 18 до 22 лет. Заявки принимаются в Городском студенческом совете до 14 февраля, а 16 февраля в молодежном центре «Нур» пройдет отборочный тур конкурса.

Для участия в отборочном туре конкурсанты должны подготовить визитку-самопрезентацию (рассказ о себе в творческой форме, отражающий студенческую общественную деятельность конкурсанта) и творческий номер.

В результате отборочного тура лучшие выйдут в финал конкурса, который пройдет 16 мая в ДК «КАМАЗ».

С 26 февраля по 10 мая финалисты конкурса пройдут тренинги и мастер-классы, создадут и реализуют значимые социальные акции и проекты в рамках одного из направлений, предложенных оргкомитетом.

В рамках финала конкурса участникам предстоит пройти следующие испытания: танцевальное дефиле, визитка-презентация в творческой форме (видеоролик, фото-презентация и т. д.), интерактив (вопрос-ответ), творческий номер (музыкальный, поэтический, танцевальный, сценический и др. жанры), дефиле в вечерних платьях, костюмах.

В финале будут подведены итоги прохождения тренингов и мастер-классов, проведенных акций, проектов, а также оценят активность участников в социальной сети «Инстаграм».