На Украине назвали имена виновных в «сдаче Крыма»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). «Вывести украинские войска из Крыма без сопротивления» решили по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

Также Сердюк опубликовал фотографии копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Украины Игоря Тенюха.

Из фрагментов документа следует, что Тенюх сделал доклад об обстановке в Крыму на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое проходило 23 марта 2014 года. Докладчик сообщает, что предложил «идти на прорыв в Крым».

«В ответ Сергей Пашинский сказал: „С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов“. Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (сейчас министр обороны Украины. — прим. Т-и). Дословно он сказал: „Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма“. В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно», — говорится в документе.

Арсений Яценюк, который на тот момент уже занимал пост Премьер-министра, блокировал все предложения украинских военных «по обороне полуострова», сообщил Тенюх.

Крым стал российским регионом в 2014 году после государственного переворота на Украине.