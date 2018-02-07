16-летний барьерист из Нижнекамска завоевал «золото» на первенстве России

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). 16-летний легкоатлет из Нижнекамска Семен Манаков завоевал золотую медаль на первенстве России среди юниоров и юниорок, которое завершилось в Волгограде. Об этом сообщает сайт Нижнекамского района со ссылкой на СК «Нефтехимик».

В финальном забеге барьеристов Манаков единственный из 32 спортсменов впервые попробовал свои силы в метровых юниорских барьерах на уровне России. Его результат составил 7,98 секунды. «Золото» стало первым для нижнекамца на российском уровне.

Манаков является потомственным барьеристом, членом юношеской сборной РФ.