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16-летний барьерист из Нижнекамска завоевал «золото» на первенстве России

7 февраля 2018, 22:30 , Фото: e-nkama.ru

16-летний барьерист из Нижнекамска завоевал «золото» на первенстве России Семен Манаков является потомственным барьеристом, членом юношеской сборной РФ.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). 16-летний легкоатлет из Нижнекамска Семен Манаков завоевал золотую медаль на первенстве России среди юниоров и юниорок, которое завершилось в Волгограде. Об этом сообщает сайт Нижнекамского района со ссылкой на СК «Нефтехимик».

В финальном забеге барьеристов Манаков единственный из 32 спортсменов впервые попробовал свои силы в метровых юниорских барьерах на уровне России. Его результат составил 7,98 секунды. «Золото» стало первым для нижнекамца на российском уровне.

Манаков является потомственным барьеристом, членом юношеской сборной РФ.


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