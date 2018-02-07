Аэропорт Казани стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» стал лауреатом национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт 2017». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Премия призвана определять эффективно и стабильно развивающиеся аэропорты России и формировать их позитивный имидж, репутацию в обществе. В Экспертный совет премии входят представители ведущих авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты и другие эксперты», – говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году казанский аэропорт обслужил более 2,6 млн пассажиров, рост пассажиропотока составил 37,1 процента. В два раза увеличился пассажиропоток на международных рейсах.

«По мнению экспертов, среди 15 крупнейших аэропортов России казанская воздушная гавань показала в 2017 году самые динамичные темпы развития, опередив аэропорты московского авиаузла и региональные аэропорты по проценту прироста пассажиропотока», – отмечается в сообщении аэропорта.