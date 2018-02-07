Мэр Альметьевска Айрат Хайруллин отказался возвращаться в Казань

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин отказался возвращаться в Казань, сообщают собственные источники ИА «Татар-информ».

Сегодня на отчетной сессии Альметьевского муниципального района Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что предложил главе района Айрату Хайруллину вернуться на работу в Казань. Однако Хайруллин ответил, что хочет остаться в Альметьевске.

«Недавно звоню ему (Айрату Хайруллину) и говорю: „По-моему, тебе уже достаточно в Альметьевске, возвращайся в Казань!“. Но он говорит — нет, я бы хотел работать в Альметьевске. Поэтому он — патриот вашего района и города. Мне это тоже понравилось. Хайруллин нацелен на большие проекты. Сегодня даже на подготовленной вами выставке я увидел много интересных вещей и проектов, которые мы будем вместе воплощать, во-первых, на территории вашего района, а потом ваш опыт будем передавать в другие города и районы. Это такие проекты, как „Цифровой Альметьевск“, например», — прокомментировал решение Хайруллина Президент РТ Рустам Минниханов.