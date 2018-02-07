«Рубин» проведет четыре контрольных матча на сборе в Испании

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). «Рубин» на сборе в Испании проведет четыре контрольных матча против норвежских клубов. Об этом сообщается в официальном аккаунте казанской команды в Twitter.

Сбор подопечных Курбана Бердыева в испанской Марбелье продлится с 12 по 25 февраля и станет заключительным этапом подготовки к возобновлению чемпионата – ранее «рубиновые» уже провели сборы в ОАЭ и в Турции. Казанцы сыграют контрольные матчи против «Сапсборга 08» (15 февраля), «Волеренги» (18 февраля), «Лиллестрема» (21 февраля) и «Русенборга» (25 февраля).

