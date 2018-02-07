«Рубин» проведет четыре контрольных матча на сборе в Испании

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). «Рубин» на сборе в Испании проведет четыре контрольных матча против норвежских клубов. Об этом сообщается в официальном аккаунте казанской команды в Twitter.
Сбор подопечных Курбана Бердыева в испанской Марбелье продлится с 12 по 25 февраля и станет заключительным этапом подготовки к возобновлению чемпионата – ранее «рубиновые» уже провели сборы в ОАЭ и в Турции. Казанцы сыграют контрольные матчи против «Сапсборга 08» (15 февраля), «Волеренги» (18 февраля), «Лиллестрема» (21 февраля) и «Русенборга» (25 февраля).
С 12 по 25 февраля проведем сбор в Марбелье🇪🇸— «Рубин» Казань (@fcrk) February 7, 2018
Сыграем четыре спарринга:
15.02. Рубин - Сарпсборг 08🇳🇴
18.02. Рубин - Волеренга🇳🇴
21.02. Рубин - Лиллестрём🇳🇴
25.02. Рубин - Русенборг🇳🇴
В расписание контрольных матчей могут быть внесены изменения#НКНХрубиновыесборы pic.twitter.com/5innsEu2j9