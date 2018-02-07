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Политика

Яценюк призвал США отреагировать на выборы Президента РФ в Крыму

7 февраля 2018, 13:50

По словам бывшего Премьер-министра, на Украине ждут заявлений со стороны западных партнеров.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Со стороны США и мировой общественности должна последовать жесткая реакция на то, что Крым присоединится к выборам Президента России. Об этом заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, сообщает RT.

«Соединенные Штаты Америки в первую очередь как лидеры свободного мира должны заявить свою позицию», – сказал Яценюк.

По его словам, на Украине ждут заявлений и со стороны западных партнеров.

Ранее Следственный комитет России обнародовал заявление о том, что у него есть доказательства причастности Яценюка к убийствам российских военных в Чечне.


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