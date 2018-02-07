Tesla Roadster Илона Маска направился к поясу астероидов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Электромобиль Tesla Roadster, который стартовал на ракете-носителе Falcon Heavy, покинул поле земного притяжения и движется к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите. Об этом сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

«Третье включение двигателей прошло успешно. Мы пропустили марсианскую орбиту и движемся к поясу астероидов», — говорится в сообщении в социальной сети.

Ранее Илон Маск опубликовал видео с автомобилем Tesla Roadster на орбите Земли.

Запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник, 6 февраля, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 15.45 по местному времени (23.45 мск).