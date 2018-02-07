За пять лет в России ликвидированы 1800 ЧС и спасены 1,5 млн человек

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Почти 2 тысячи чрезвычайных ситуаций ликвидированы в России в течение последних пяти лет. Спасены более полутора миллионов человек. Эти цифры глава МЧС России Владимир Пучков озвучил сегодня на состоявшемся в Красногорске Московской области всероссийском сборе представителей единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в работе сбора принимал участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Основная цель мероприятия – подведение итогов деятельности структуры в 2017 году и постановка задач на 2018-й.

«Благодаря четкой координации сил представителей местных властей, пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб в 2017 году удалось справиться со всеми катастрофами и бедствиями, а также минимизировать ущерб и решать вопросы социальной защищенности людей», – отметил Владимир Пучков, открывая сбор.

Глава МЧС высоко оценил работу территориальных структур и подсистем РСЧС как в 2017 году, так и в целом за последние пять лет.

«За это время количество пожаров снижено на 14 процентов, число людей, погибших при них, – на 25 процентов, травмированных – на 19 процентов. Также в короткие сроки ликвидированы более 1800 чрезвычайных ситуаций и спасены свыше 1,5 миллиона человек», – подчеркнул он.

Глава МЧС подвел итоги работы возглавляемой им структуры. В 2017 году ее специалистами ликвидированы 257 ЧС, потушены более 132 тыс. техногенных пожаров, спасены почти четверть миллиона человек. Более 112 тыс. раз спасатели выезжали на крупные ДТП. Спасли почти 50 тыс. пострадавших.

Кроме того, пиротехническими подразделениями МЧС были обнаружены и уничтожены более 47 тыс. взрывоопасных предметов, среди которых 1300 авиабомб. Свыше 2 тыс. человек спасли военизированные горноспасательные части. Ими же ликвидированы последствия 34 аварий.

Пучков подчеркнул, что в России на сегодняшний момент сформирована мощная, высокоэффективная, способная решать широкий спектр задач группировка сил РСЧС, в состав которой входят свыше 1,4 млн специалистов и более 200 тыс. единиц техники.

Завершился сбор вручением госнаград. В числе особо отмеченных – начальник поисково-спасательного подразделения Казанского поисково-спасательного отряда МЧС РФ Юрий Елизаров. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

