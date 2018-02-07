Марат Кабанов: В РТ есть большой потенциал развития социального предпринимательства

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). У Татарстана есть большой потенциал для развития социального предпринимательства. На протяжении шести лет в республике действует российский фонд «Навстречу переменам», который поддерживает лучшие социальные проекты для детей и подростков. Уже весной фонд начнет принимать новые заявки на поддержку социальных инициатив в сфере детства по всей России, в том числе проектов для юных татарстанцев. Об этом рассказал директор казанского филиала Tele2 – партнера фонда – Марат Кабанов на встрече с представителями фонда и социальными предпринимателями из Казани, которые стали лидерами ежегодного конкурса фонда.

Фонд «Навстречу переменам» работает в России с 2011 года, а с 2012 года компания Tele2 стала его ключевым партнером. Организация поддерживает социальных предпринимателей, которые реализуют проекты для детей и подростков по всей стране. Фонд «Навстречу переменам» при участии руководителей Tele2 и других партнеров проводит ежегодный отбор социальных инициатив в сфере детства во всех регионах России. Десять проектов выходят в финал, а пять из них становятся победителями и получают не только организационную, юридическую и образовательную поддержку, но и грант в размере 1,2 млн руб.

Особенностью работы фонда «Навстречу переменам» является долгосрочная поддержка социальных предпринимателей, рассказала учредитель и исполнительный директор фонда Евгения Телицына. По ее словам, организация тесно работает с участниками ежегодных конкурсов даже много лет спустя. Это нужно для того, чтобы помочь детям, которых поддерживает тот или иной социальный предприниматель, действительно справиться со своими трудностями. За короткий период это сделать невозможно, подчеркнула Евгения Телицына, даже если проекты направлены на здоровых и социально защищенных детей.

«Детские проблемы могут быть любыми. Это могут быть как очень особенные дети, имеющие проблемы со здоровьем, так и самые обычные здоровые дети. Неважно, какие дети, важна острота их проблемы», – сказала она.

Она объяснила, что по итогам конкурса каждый год при участии руководителей компаний-партнеров и самих детей выбирается 50 полуфиналистов. С ними фонд работает вне зависимости от конечных итогов отбора, ведь эти проекты выполняют важные социальные функции. «Мы стараемся их не забывать. Если человек вышел к нам в полуфинал, то мы их учим тому, как совместить предпринимательство и помощь окружающим, помощь нуждающимся детям», — отметила Телицына.

Пятерка победителей получает гранты в размере 1,2 млн рублей. На встречу с представителями фонда пришла одна из победительниц 2017 года – Татьяна Мерзлякова из Казани, автор телепрограммы «Давай дружить». Это еженедельная двадцатиминутная программа на русском и русском жестовом языках для глухих и слабослышащих детей. В первые 10 минут на языке жестов дети получают информацию об искусстве, культуре, науке, профессиях, еще 10 минут отводится на мультфильмы с сурдопереводом или на жестовом языке. Над программой «Давай дружить» сейчас работают 15 человек, а работа с фондом позволила ее организаторам «выкристаллизовать» свой проект, посмотреть на него под другим углом и увидеть новые пути его развития, поделилась Татьяна Мерзлякова.

Кроме того, на встрече присутствовала Гузелия Махмутова – финалистка конкурса 2016 года, автор проекта «Архидети». Она рассказала, что сейчас занимается программой практического погружения детей в профессию. Ее программа предполагает возможность реализации творческого продукта под руководством специалиста. Каждый ребенок, участвующий в проекте Гузелии, получает комплексную поддержку, необходимую для дальнейшего самоопределения.

«Мы помогаем любому ребенку – как социально незащищенному, так и из благополучной семьи, – понять, в какой сфере он сможет реализовать свои творческие возможности. Не исключено, что это определит его дальнейшую жизнь. Иногда такая поддержка просто необходима, чтобы ребенок не выбрал неправильный путь», — объяснила Гузелия Махмутова.

В этом году фонд «Навстречу переменам» и Tele2 снова начнут сбор заявок от социальных предпринимателей. Конкурс стартует 1 апреля, но уже сейчас появились первые заявки из Татарстана, отметили организаторы.

«Хотелось бы, чтобы Татарстан был лидером по числу тех, кто решил заниматься социальными проектами. И Tele2 здесь, в республике, поддерживает фонд "Навстречу переменам". Для нас очень важно, что он не просто про благотворительность, а про людей, которые занимаются благотворительностью. Мы поддерживаем тех, кто поддерживает детей», — отметил Марат Кабанов.

У абонентов Tele2 есть возможность внести свой вклад в поддержку фонда: в январе 2017 года оператор запустил благотворительный сервис. Набрав простую команду *453#, пользователь получает информацию о проектах «Навстречу переменам» и регулярный новостной дайджест, а средства от этой подписки идут на поддержку проектов фонда, объяснил Марат Кабанов.

«Это прекрасная возможность помочь. Я знаю, что с помощью этого сервиса за прошлый год мы собрали для фонда более 3 млн рублей по России, эти средства изменили к лучшему жизнь 330 тысяч детей. Например, дополнительно 1,2 млн руб. получил один из проектов-победителей 2015 года для неговорящих детей», — рассказал глава казанского филиала Tele2.

Он напомнил, что именно в казанском офисе Tele2 находится юридический центр всей компании, и при необходимости благотворители всегда могут получить там юридическую помощь, а также площадку для проведения установочных сессий.