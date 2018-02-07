В Бавлинском районе РТ открылся блочно-модульный магазин

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В селе Салихово Бавлинского района РТ открылся блочно-модульный магазин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Объект построен по республиканской программе «Сельский магазин». Стационарные торговые пункты возводятся в населенных пунктах с количеством более 100 дворов. В селе Салихово на данный момент проживает 141 человек.

«Сегодня знаменательный день, – сказал на торжественном открытии магазина глава района Рамиль Гатиятуллин. – Сам лично убедился: в магазине есть все необходимые товары».