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Сельское хозяйство

В Бавлинском районе РТ открылся блочно-модульный магазин

7 февраля 2018, 14:22

Объект построен по республиканской программе «Сельский магазин».
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В селе Салихово Бавлинского района РТ открылся блочно-модульный магазин. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Объект построен по республиканской программе «Сельский магазин». Стационарные торговые пункты возводятся в населенных пунктах с количеством более 100 дворов. В селе Салихово на данный момент проживает 141 человек.

«Сегодня знаменательный день, – сказал на торжественном открытии магазина глава района Рамиль Гатиятуллин. – Сам лично убедился: в магазине есть все необходимые товары».


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