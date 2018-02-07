Песков о списке Титова по бизнесменам: каждый случай надо рассматривать отдельно

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает, что каждый случай по предпринимателям из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова надо рассматривать отдельно, сообщает РИА Новости.

Борис Титов озвучил журналистам имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию, и передал список из 17 человек в Кремль.

Дмитрий Песков сообщил, что список будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

«Запрос только пришел, поэтому, конечно, потребуется время на проработку. Безусловно, здесь какого-то общего подхода, наверное, вряд ли стоит ожидать. Каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, и почему человек не живет в России и как быть с этим дальше. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Запрос поступил, он будет прорабатываться», — добавил он.

В список вошли бизнесмены из Москвы, Пензы, Комсомольска-на-Амуре, Уфы, Екатеринбурга, Калужской области, Ростова-на-Дону, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Омска и Нижнего Новгорода. Бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал, что эти предприниматели проживают в Великобритании, на Северном Кипре, в Австрии и на Украине.