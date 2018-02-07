(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Татарстану потребуется еще порядка 35 новых школ, об этом сегодня на встрече с журналистами рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«По данным Минобразования, цифра составляет порядка 35 школ, в том числе с десяток детских садиков. Конечно, таких денег нет в бюджете, чтобы сразу этот вопрос решить. Делается много, но делать надо еще больше», — отметил Ильшат Гимаев.

В крупных городах Татарстана для решения вопроса вводится двухсменное образование, но в основном в крупных городах и райцентрах такого большого дефицита уже не наблюдается, подчеркнул спикер.

Финансирование для строительства школ и детских садов поступает из федерального бюджета, это порядка 65 процентов, остальные средства выделяет республика.

В этом году планируется завершить строительство еще трех школ в ЖК «Светлая долина», ЖК «Салават Купере» и на улице Минской.