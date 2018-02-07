МИД РФ сравнил недовольство властей США с детскими истериками

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Недовольство властей США сближением России и стран Латинской Америки напоминает истерики капризного ребенка, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Поведение американских властей «не серьезно и не достойно», отметил дипломат.

Россия продолжит военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки, несмотря на недовольство Соединенных Штатов, сообщил Сергей Рябков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время лекции в Техасском университете признался, что укрепляющиеся связи между РФ и странами Латинской Америки вызывают беспокойство у американских властей.

Дискофорт связан с тем, что США привыкли воспринимать Латинскую Америку как свой «задний двор», подчеркнул Сергей Рябков.