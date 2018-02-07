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Политика

МИД РФ сравнил недовольство властей США с детскими истериками

7 февраля 2018, 14:58

Военно-техническое сотрудничество РФ и стран Латинской Америки будет продолжено, несмотря на недовольство США.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Недовольство властей США сближением России и стран Латинской Америки напоминает истерики капризного ребенка, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Поведение американских властей «не серьезно и не достойно», отметил дипломат.

Россия продолжит военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки, несмотря на недовольство Соединенных Штатов, сообщил Сергей Рябков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время лекции в Техасском университете признался, что укрепляющиеся связи между РФ и странами Латинской Америки вызывают беспокойство у американских властей. 

Дискофорт связан с тем, что США привыкли воспринимать Латинскую Америку как свой «задний двор», подчеркнул Сергей Рябков.


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