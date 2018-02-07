Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Инцидент на «Казаньоргсинтезе» расследует Ростехнадзор

7 февраля 2018, 13:21

Для выяснения технических причин аварии будут привлечены представители экспертных организаций.
На казанском предприятии устранили «утечку хлора»
«Сбербанк» снизил «Казаньоргсинтезу» ставку по кредиту
Прощание с Наилем Юсуповым состоится 13 января
"Казаньоргсинтез" не будет выплачивать дивиденды за 2008 год
«Fitch» понизил рейтинги «Казаньоргсинтеза»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору расследует пожар на ПАО «Казаньоргсинтез», сообщает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

Для выяснения технических причин аварии будут привлечены представители экспертных организаций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром 5 февраля на территории предприятия «Казаньоргсинтез» произошел пожар. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал. По данному факту доследственную проверку организовало СУ СКР по РТ.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter