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В Нижнекамске пьяный мотоциклист ногой сломал кисть полицейскому

7 февраля 2018, 13:09

Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии строгого режима.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамская прокуратура поддержала обвинение в отношении 34-летнего жителя села Городище, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 14 октября 2017 года пьяный мотоциклист за рулем «ИЖ Юпитер-5» опрокинулся на дорогу возле села Кармалы. Сотрудники ДПС задержали мужчину и отвели в патрульный автомобиль.

В пути задержанный ударил ногой по руке одного из стражей порядка и сломал ему кисть. Позже в отделении он ударил того же полицейского в лицо рукой. 

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии строгого режима по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».


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