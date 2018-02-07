В Нижнекамске пьяный мотоциклист ногой сломал кисть полицейскому

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамская прокуратура поддержала обвинение в отношении 34-летнего жителя села Городище, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что 14 октября 2017 года пьяный мотоциклист за рулем «ИЖ Юпитер-5» опрокинулся на дорогу возле села Кармалы. Сотрудники ДПС задержали мужчину и отвели в патрульный автомобиль.

В пути задержанный ударил ногой по руке одного из стражей порядка и сломал ему кисть. Позже в отделении он ударил того же полицейского в лицо рукой.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии строгого режима по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».