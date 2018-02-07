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В Татарстане семьи с четырьмя детьми обеспечат пожарными извещателями

7 февраля 2018, 14:09 , Фото: Султан Исхаков

В Татарстане семьи с четырьмя детьми обеспечат пожарными извещателями Ранее пожарные извещатели устанавливали только в домах и квартирах семей с пятью и более детьми.

 (Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). Многодетные семьи с четырьмя детьми будут обеспечены автономными пожарными извещателями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«До этого мы устанавливали в дома многодетных семей, где пять и более детей, сейчас, где четыре ребенка, может быть, дойдем и до семей, где три ребенка», – поделился Максим Трущин.

Пресс-конференция

Трущин призвал всех жителей Татарстана устанавливать в свои дома и квартиры автономные пожарные извещатели, напомнив, что устройство может спасти жизни людей.


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