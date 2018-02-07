В двух районах Казани отключат свет

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Завтра в двух районах Казани из-за ремонта на линиях электропередачи отключат свет. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



Жители Приволжского района будут испытывать неудобства в связи с отсутствием электричества с 9.00 до 16.00. Речь идет об адресах: ул. Тракторная, 1-я, 2-я Тракторная, д. 42а, 42б, 42в, а также о частном секторе (улицы Учительская, Холмовая, Шевченко).

На два часа позже свет дадут в поселке Кульсеитово Советского района. Отключение затронет улицы Байге, Казансу, Конструкторский переулок, Поэта Каменева, Чулпан.