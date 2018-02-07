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Ирек Миннахметов выложил фото с хэштегом #нашбабайвдобромздравии

7 февраля 2018, 13:04 , Фото: instagram.com/irekminnakhmetov/

Ирек Миннахметов выложил фото с хэштегом #нашбабайвдобромздравии Генеральный директор «Татспиртпрома» сообщил о выздоровлении Госсоветника Татарстана на своей страничке в Instagram.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Хэштегом #нашбабайвдобромздравии сопроводил фото, выложенное в Instagram, генеральный директор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов.

В кадре запечатлены улыбающиеся Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и сам автор поста.

О болезни Шаймиева 25 января сообщил Президент России Владимир Путин во время встречи с мусульманским духовенством в Казани. Тогда, вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, лидер России посетил Государственного советника республики в больнице. Разговор шел о работе Болгарской исламской академии.

На фото Ирека Миннахметова Минтимер Шаймиев по-деловому подтянут и полон энергии.


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