Ирек Миннахметов выложил фото с хэштегом #нашбабайвдобромздравии

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Хэштегом #нашбабайвдобромздравии сопроводил фото, выложенное в Instagram, генеральный директор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов.
В кадре запечатлены улыбающиеся Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и сам автор поста.
О болезни Шаймиева 25 января сообщил Президент России Владимир Путин во время встречи с мусульманским духовенством в Казани. Тогда, вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, лидер России посетил Государственного советника республики в больнице. Разговор шел о работе Болгарской исламской академии.
На фото Ирека Миннахметова Минтимер Шаймиев по-деловому подтянут и полон энергии.