Титов раскрыл имена желающих вернуться в Россию бизнесменов

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил иностранным журналистам имена предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом и желают вернуться в Россию, сообщает РИА Новости.

В список вошли 17 человек, но Титов назвал имена только 16 из них.

«Могу еще сказать — это люди, которые не только находятся в Великобритании, есть люди, которые находятся на Северном Кипре, там несколько человек у нас. У нас есть люди, которые находятся в Австрии, на Украине также скрываются от российского правосудия», — цитирует агентство слова Титова на встрече с журналистами в Москве.

В списке четыре бизнесмена из Москвы: Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов. Также Титов назвал имена Владимира Зюзина из Санкт-Петербурга и трех предпринимателей из Нижнего Новгорода: Александра Делиса, Павла Власюка и Александра Байгушева.

Список с именами бизнесменов поступил в Кремль и будет прорабатываться на консультациях с силовиками, сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Несколько дней назад Титов встречался в Лондоне с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела. Он заявил, что поможет им вернуться на Родину. На встречу в Пушкинском доме пришли около 30 человек, среди которых бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер «Альфа-групп» Владимир Ашурков.