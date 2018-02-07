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В ИА «Татар-информ» расскажут о развитии детских технопарков «Кванториум» в РТ

7 февраля 2018, 15:30

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Завтра, 8 февраля, в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная развитию детских технопарков «Кванториум» в Республике Татарстан.

В мероприятии примут участие заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, директор детского технопарка «Кванториум» Набережных Челнов Юлия Фукина, директор Центра технического творчества и профориентации («Кванториум») в Нижнекамске Марина Кирпичонок, директор «Кванториума» в Альметьевске Рамиль Закиров, директор Республиканского центра внешкольной работы Ранис Идрисов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.


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