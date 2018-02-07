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«Вертолеты России» начали сертифицировать вертолет Ансат в Китае

7 февраля 2018, 13:46

Китайская делегация планирует посетить Казанский вертолетный завод для знакомства с производством Ансатов.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» и Росавиация провели переговоры с представителями Управления гражданской авиации Китая (CAAC) по сертификации в КНР вертолета Ансат, сообщает пресс-служба Казанского вертолетного завода (КВЗ).

Делегация CAAC планирует посетить КВЗ для знакомства с производством Ансатов.

В текущем году планируется поставить в Китай первые вертолеты с медицинскими модулями Ансат. Также китайские заказчики заинтересованы в других модификациях вертолета, отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Также холдинг ведет переговоры по проверке сертификата вертолета в Бразилии, Мексике и Канаде.


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