«Вертолеты России» начали сертифицировать вертолет Ансат в Китае

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» и Росавиация провели переговоры с представителями Управления гражданской авиации Китая (CAAC) по сертификации в КНР вертолета Ансат, сообщает пресс-служба Казанского вертолетного завода (КВЗ).

Делегация CAAC планирует посетить КВЗ для знакомства с производством Ансатов.

В текущем году планируется поставить в Китай первые вертолеты с медицинскими модулями Ансат. Также китайские заказчики заинтересованы в других модификациях вертолета, отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Также холдинг ведет переговоры по проверке сертификата вертолета в Бразилии, Мексике и Канаде.