Иллюзия с непараллельными улицами привела в замешательство пользователей Сети

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Иллюзия с непараллельными улицами озадачила посетителей портала Reddit, сообщает РИА «Новости».

Пользователи Сети разошлись во мнениях относительно иллюзии, возникающей при совмещении двух фотографий одного и того же городского пейзажа. В подписи к коллажу автор указал, что совместил две абсолютно одинаковые фотографии, «пиксель к пикселю».

Посетители портала засомневались в том, что фотограф говорит правду.

«Мне кажется, что улица на правом снимке больше наклонена вправо», — написал пользователь под ником allenasm.

«А я думаю, что дороги вообще ведут в разные стороны, будто одна разветвляется на две. Трудно поверить, что улицы параллельны друг другу», — прокомментировал jerrydisco.

«Очень странно. Могу сказать вам, что это одна и та же фотография, но что-то мешает моему мозгу это принять. Интересно, с чем конкретно это связано», — написал Saberfox11.

Пользователь All-Cal попытался объяснить, почему фотографии кажутся неодинаковыми: «Это из-за того, что две улицы слились воедино внизу картинок. Ваш мозг пытается принять это за одно изображение развилки, и для этого улица на снимке слева должна находиться под другим углом, нежели на фото справа».

Точку в споре поставил один из участников обсуждения: он наложил фотографии друг на друга и сделал gif-изображение.

В Сети также активно обсуждали платье-хамелеон: часть пользователей была твердо убеждена, что цвет платья сине-черный, а другие видели сочетание белого с золотым.