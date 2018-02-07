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Происшествия

В Казани спасатели вытащили из снега внедорожник с ребенком-инвалидом в салоне

7 февраля 2018, 12:41

Инцидент произошел напротив дома №30/1 по проспекту Победы.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МЧС вытащили застрявший в снегу внедорожник, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что напротив дома №30/1 по проспекту Победы в снегу увяз автомобиль «Санг Йонг». Водитель иномарки пытался доставить в больницу 12-летнего инвалида.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №2 отбуксировали внедорожник. В результате мальчика своевременно доставили к врачам.


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