В Казани спасатели вытащили из снега внедорожник с ребенком-инвалидом в салоне

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Казани сотрудники МЧС вытащили застрявший в снегу внедорожник, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что напротив дома №30/1 по проспекту Победы в снегу увяз автомобиль «Санг Йонг». Водитель иномарки пытался доставить в больницу 12-летнего инвалида.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО №2 отбуксировали внедорожник. В результате мальчика своевременно доставили к врачам.