Эрдоган обвинил Трампа в обмане

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в обмане. Речь идет о невыполнении лидером США обещаний, касающихся вывода Сил самообороны курдов (YPG) из сирийского Мандиджа, сообщает РИА «Новости».

«Обама обманул Турцию по вопросу сирийских курдских боевиков в Манбидже, и Трамп следует тем же путем. Трамп сказал нам, что они не могут оставаться там и отправятся на восток от Евфрата. Он признал, что арабы являются настоящими хозяевами Манбиджа. Но то, что он обещал, не выполнено», – цитирует агентство турецкого лидера.

Сообщается, что заявление журналистам Эрдоган сделал после возвращения из поездки в Ватикан и Италию.

По словам Президента Турции, сейчас на территории его страны находится много беженцев из Манбиджа, которые хотят вернуться на родину и снова стать хозяевами покинутых из-за войны территорий.

Отношения между США и Турцией в настоящий момент переживают кризис. В Турецкой Республике YPG считают террористической организацией, Соединенные Штаты – напротив, называют их союзниками и оказывают военную поддержку.

Эрдоган также недавно заявлял, что, по его мнению, после разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. Т-и) военное присутствие США на территории Сирии направлено против Турции, Ирана и России.