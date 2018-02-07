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Экономика и финансы, Общество, Сельское хозяйство

Село Старое Абдулово стало лидером использования паевых земель в РТ

7 февраля 2018, 22:07

Предоставляя участки в аренду, население получает от сельхозпредприятия ячмень, пшеницу, сено и солому.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Село Старое Абдулово Тукаевского района Татарстана стало лидером по сбору аренды за использование паевых земель, сообщает районная газета «Светлый путь».

Как напомнила на сходе жителей глава сельского поселения Резеда Сафина, арендатор – животноводческий комплекс ООО «СХП имени Сайдашева» – обрабатывает картофельные земли собственников и платит за них налог на землю. При этом за один пай населению предоставляют 3 ц ячменя, 2 ц пшеницы, 2 тюка сена и в неограниченном количестве солому.


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