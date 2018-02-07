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Экономика и финансы

«Бегишево» за январь перевез на 20 процентов больше пассажиров, чем в прошлом году

7 февраля 2018, 20:00

Планируется в 2018 году достичь показателей в 630 тыс. 754 перевезенных пассажира.
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(Набережные Челны, 7 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). За первый месяц 2018 года Международный аэропорт «Бегишево» показал рост пассажиропотока на 20 процентов по отношению к прошлому году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За январь 2018 года услугами аэропорта воспользовались 48 тыс. 643 пассажира (рост 20 процентов). Положительную динамику показал и грузооборот аэропорта, рост которого в январе составил 3 процента.

2017 год стал рекордным для аэропорта, было перевезено 587 тыс. 775 пассажиров, рост составил 54 процента по отношению к 2016 году. Планируется в 2018 году достичь показателей в 630 тыс. 754 перевезенных пассажира.
 


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